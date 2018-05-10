13 شرطًا لموافقة عبدالرحمن الراشد على إدارة«الجزيرة»

10 مايو 2018 - 06:12 م

قال الدكتور عبدالخالق عبدالله الأكاديمي الإماراتي ومستشار ولي عهد أبو ظبي السابق، إن الإعلامي السعودي عبدالرحمن الراشد، جاهز لإدارة قناة الجزيرة القطرية، خلفًا لـ«ياسر أبو هلالة» مدير عام القناة بعد قبول استقالتة الأخير.

وأشار إلى أن عبدالرحمن الراشد، مستعد لإدارة القناة بعد الموافقة على شروطه المتمثلة في 13 شرطًا.

وكتب عبر حسابه على "تويتر" :« استقالة ياسر أبو هلالة مدير عام قناة الجزيرة في قطر. الإعلامي السعودي القدير عبدالرحمن الراشد جاهز لادارة القناة لكن لديه 13 مطلب وشرط فقط».

ورد عليه «الراشد» قائلًا :« الله يسعدهم ويبعدهم».

وأعلن الإعلامي الأردني ياسر أبو هلاله، اليوم الخميس، أنه قدم استقالته من منصب مدير عام قناة "الجزيرة" القطرية، وأن الاستقالة تم قبولها بعد تقديمها مرتين من قبل.

بينما أفاد إعلاميون يعملون في قناة "الجزيرة"، من بينهم الإعلامي الفلسطيني جمال ريان، والإعلامي القطري علي المسلماني، عبر حساباتهم على "تويتر"، أنه تم تعيين الإعلامي القطري أحمد سالم السقطري اليافعي خلفاً لـ"أبو هلالة".

في حين لم يتم الإعلان رسميًا عن تولي أي شخصية خلفًا للمدير العام المستقيل.