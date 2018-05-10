للمرة السابعة.. «صلاح» لاعب الشهر في ليفربول

10 مايو 2018 - 06:28 م

حصل النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على جائزة لاعب الشهر فى ليفربول، وذلك للمرة السابعة هذا الموسم.

وحرص ليفربول على تهئنة محمد صلاح، قائلاً: "صلاح لا يمل من حصد الجوائز.. مهاجمنا المصري لاعب الشهر في ليفربول للمرة السابعة".

وذكر نادي ليفربول، عبر موقع الرسمى: «أن اللاعب المصري سجل ستة أهداف خلال الشهر الماضي، مساهمًا في وصول الريدز إلى نهائي دوري الأبطال، مع الإبقاء على حظوظ الفريق في التأهل إلى البطولة الموسم المقبل، ليتصدر تصويت لاعب الشهر عبر موقعنا الرسمي".

وأبرز نادى ليفربول عبر موقعه تصريحات للنجم المصرى محمد صلاح، حيث قال:" "أنا سعيد للفوز بها مرة أخرى، لا أتذكر تحديدًا أهداف شهر إبريل، لكنني دائمًا ما أسعد بمساعدة الفريق وإحراز الأهداف، استمتع بكرة القدم هنا، اللاعبون هنا يمتلكون المواصفات اللازمة، نساعد بعضنا، وأنا سعيد بما نقدمه".

وأضاف حول المباراة النهائية، قائلاً: "لا زالت هناك مباراتان كبيرتان، أنا متحمس جدًا للعب آخر مباريات الموسم يوم الأحد، ونهائي دوري الأبطال، الجميع متحمس في المدينة، كذلك نحن".