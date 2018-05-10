  • الخميس 10 مايو 2018
  • بتوقيت مصر07:47 م
بحث متقدم
أرشيفية

مصر تُجمد «أرضًا قطرية» بمساحة 29 مليون متر مربع

عبدالشافي محمد

رحيل د. عبدالشافي محمد عضو هيئة كبار العلماء

الشيخ هشام مشالي

إخلاء سبيل قيادي سلفي بارز

العثور على طفل في صندوق قمامة

«القمامة» مقابر المفقودين.. وملجأ أطفال السفاح

ليفربول

للمرة السابعة.. «صلاح» لاعب الشهر في ليفربول

الإعلامي السعودي عبدالرحمن الراشد

13 شرطًا لموافقة عبدالرحمن الراشد على إدارة«الجزيرة»

ياسر أبو هلالة

استقالة مدير عام قناة «الجزيرة»

الإعلام المصري

تغييرات في الخارطة الإعلامية بعد رمضان

مكة المكرمة

السعودية تزف بُشرة سارة للحجاج والمعتمرين

"مهاتير محمد" يطالب بإقالة رئيس الوزراء

مهاتير محمد يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء ماليزيا

للمرة السابعة.. «صلاح» لاعب الشهر في ليفربول

الرياضة

ليفربول
ليفربول

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية للموسم الحالي

#

ماذا قال حازم إمام عن فوز "صلاح" بأفضل لاعب

#

ليفربول يغري "صلاح" بهذا الأمر للاستمرار معه

#

برشلونة والريال وسان جيرمان تتصارع على "صلاح"

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

حصل النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على جائزة لاعب الشهر فى ليفربول، وذلك للمرة السابعة هذا الموسم.

وحرص ليفربول على تهئنة محمد صلاح، قائلاً: "صلاح لا يمل من حصد الجوائز.. مهاجمنا المصري لاعب الشهر في ليفربول للمرة السابعة".

وذكر نادي ليفربول، عبر موقع الرسمى: «أن اللاعب المصري سجل ستة أهداف خلال الشهر الماضي، مساهمًا في وصول الريدز إلى نهائي دوري الأبطال، مع الإبقاء على حظوظ الفريق في التأهل إلى البطولة الموسم المقبل، ليتصدر تصويت لاعب الشهر عبر موقعنا الرسمي".

وأبرز نادى ليفربول عبر موقعه تصريحات للنجم المصرى محمد صلاح، حيث قال:" "أنا سعيد للفوز بها مرة أخرى، لا أتذكر تحديدًا أهداف شهر إبريل، لكنني دائمًا ما أسعد بمساعدة الفريق وإحراز الأهداف، استمتع بكرة القدم هنا، اللاعبون هنا يمتلكون المواصفات اللازمة، نساعد بعضنا، وأنا سعيد بما نقدمه".

وأضاف حول المباراة النهائية، قائلاً: "لا زالت هناك مباراتان كبيرتان، أنا متحمس جدًا للعب آخر مباريات الموسم يوم الأحد، ونهائي دوري الأبطال، الجميع متحمس في المدينة، كذلك نحن".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

موقفنا من الصراع الإيراني الإسرائيلي في سوريا

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» إيقاف «توران» 16 مباراة بالدوري التركي
» التحفظ علي مكملات غذائية ببعثة المنتخب
» مداهمة أحد مراكز الدروس الخصوصية لطلاب «تجارة حلوان»
» إصابة العشرات في احتراق 30 منزلًا بالمنيا
» سموحة يهدد بالانسحاب من نهائي الكأس
» «ترامب» يعلن موعد ومكان لقائه بزعيم كوريا الشمالية
» بريطانيا تعتذر رسميًا لأحد قادة ثورة ليبيا
» مصرع 32 شخصًا في انهيار سد بكينيا
» الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع «بن شرقي»
» مفاجأة.. الذهب يرتفع لهذا الرقم
» فرصة وحيدة أمام «صلاح» للحاق بـ«ميسي»

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عشاء

    08:15 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون