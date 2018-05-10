صحة البحر الأحمر تعقد اجتماعًا لملاحقة المنشآت الطبية المخالفة

عقدت اليوم الدكتور نجلاء شطا، وكيل وزارة الصحة، اجتماعًا طارئًا مع أطباء مكافحة العدوى والأمراض؛ لعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ونتائج ما تم حصره لأعمال التفتيش على جميع المنشآت الطبية الخاصة والعامة.

وخلال الاجتماع طالبت وكيل الوزارة الأطباء بقسم مكافحة العدوى المزيد من الإنجازات التي تخص سلامة المريض.

وأوضحت "شطا"، أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد (مستشفى _ عيادة_ صيدليات) في حالة مخالفة مكافحته العدوى ويصل الأمر إلى إغلاق المنشأة حال ثبوت ما يضر بمصلحة المريض.