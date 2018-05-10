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مقتل وإصابة 3 في هجوم بسكاكين على مسجد بجنوب إفريقيا

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هجوم بسكاكين على مسجد في جنوب إفريقيا (أرشيفية)
هجوم بسكاكين على مسجد في جنوب إفريقيا (أرشيفية)

خالد الشرقاوي

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هجوم بسكاكين

قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة، اليوم الخميس، في هجوم بالسكاكين استهدف مصلين في مسجد بجنوب إفريقيا.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن النقيب نوبيلي غوالا، من شرطة مقاطعة "كوازولو ناتال" قوله إن "مسلحين مجهولين هاجموا مسجدا قرب مدينة ديربان الشمالية، وحاولوا نحر رقاب ثلاثة أشخاص، ما أسفر عن مقتل أحدهم".

وأضاف غوالا أن "أحد المصابين توفي أثناء نقله إلى المستشفى، والاثنين الآخرين بحالة حرجة".

وأوضح أن "دوافع المعتدين لا تزال غامضة"، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وحسب المعلومات المتوفرة، هاجم 3 أشخاص مدججين بأسلحة نارية وسكاكين المصلين المسجد، قبل أن يضرموا النار داخله ويفروا مستقلين سيارة.



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