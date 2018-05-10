» بالفيديو.. «الشحات» أفضل لاعب في الدوري الإماراتي

أمير سعد
تُوج حسين الشحات، صانع ألعاب فريق العين، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي باختيار الجماهير، وذلك بعد تألقه اللافت مع فريقه العين، منذ انضمامه إليه فى يناير الماضى، قادمًا من مصر المقاصة.
وتسلم حسين الشحات جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإماراتى باختيار الجماهير فى الحفل الذى أقامه الاتحاد الإماراتى لكرة القدم، لتوزيع جوائز الأفضل فى الموسم 2017 / 2018.
وتُوج حسين الشحات مع العين بالثنائية المحلية الدورى وكأس رئيس الدولة، إذ كان له دور بارز فى التتويج بالبطولتين بعد تقدميه مستويات رائعة للغاية مع الزعيم حيث خاض معه 11 مباراة فى بطولة الدورى سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 هدفا.
المصري #حسين_الشحات يفوز بجائزة أفضل لاعب من تصويت الجمهور #جائزة_دوري_الخليج_العربي #دورينا10 pic.twitter.com/gacmUOIlg3— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) 10 مايو 2018
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