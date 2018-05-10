هذه حقيقة حل البرلمان عقب أداء «السيسي» اليمين

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رامز جلال

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برنامج رامز جلال

نفى سامي المشد، عضو مجلس النواب، ما تردد عن وجود اتجاه لحل مجلس النواب، عقب أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية، لولاية رئاسية ثانية في مطلع يونيو المقبل.

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف المشد، أن "ما يتردد عن حل البرلمان عار تمامًا من الصحة، ولا يُعدو كونه شائعات ومزاعم، الهدف منها زعزعة استقرار الدولة، وإثارة حالة من الجدل والبلبلة بين المواطنين".

كانت تقارير إعلامية، أشارت إلى أنه سيتم حل مجلس النواب الحالي، عقب حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية، غير أنها لم تذكر أسباب ومبررات تلك الخطوة المحتملة.

عضو مجلس النواب، قال إن "هناك أسلحة كثيرة تستخدمها دول معادية لمصر وجهات ومنظمات دولية، ومن بين تلك الأساليب الشائعات، والتي تم استخدامها خلال الفترة الماضية بشكل مكثف".

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