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رامز جلال يطرح ثاني إعلان لـ«رامز تحت الصفر»

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طرح الفنان رامز جلال، ثاني إعلان لبرنامجه الجديد للمقالب، "رامز تحت الصفر"، قبل عرضه خلال شهر رمضان.

وعكس الإعلان الأول، الذي يظهر رامز جلال فيه بين دب ونمر وسط الثلوج، فإنه يطل في الإعلان الجديد بمفرده، وهو ممسك بفانوس رمضان.

وتلقى رامز جلال التهنئة من عدد من أصدقائه الفنانين، وهم الممثلة، منى زكي، والممثل الكوميدي، محمد هنيدي.

وأعلنت قناة "إم بي سي مصر" مؤخرًا، أنها لن تعرض الإعلان الترويجي للبرنامج (البرومو) إلا قبل حلول رمضان بيوم.

وبرر رئيس القناة، محمد عبد المتعال ذلك خلال مؤتمر صحفي، أنها رغبة إدارة البرنامج في الكشف عن تفاصيله في وقت لاحق، موضحًا أنه في رمضان العام الماضي 2017، تم الإعلان عن البرنامج قبل أيام قليلة من حلول الشهر.

ويعتبر برنامج "رامز تحت الصفر"، هو البرنامج الثامن لرامز جلال في مجال المقالب، بعد برامج "رامز قلب الأسد"، و"رامز ثعلب الصحراء"، و"رامز عنخ آمون"، و"رامز قرش البحر"، و"رامز واكل الجو"، و"رامز بيلعب بالنار"، و"رامز تحت الأرض". 



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