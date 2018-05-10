احتفال صاخب بتركيا في ذكرى إعلان «دولة إسرائيل»

10 مايو 2018 - 08:08 م

عقدت القنصلية الإسرائيلية في تركيا أمس الأربعاء، حفلًا صاخبًا في اسطنبول بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس دولة إسرائيل "المزعومة"..

وحضر الحفل الذي اشتمل على أغاني وعروض فنية، القنصل العام الإسرائيلي في اسطنبول، يوس ليفي سفري.

تمتع المشاركون في الاحتفال بتناول وجبة احتفالية ومشاهدة عرض غنائي للمطربة الإسرائيلية المشهورة، سبير سبان، التي غنت النشيدين الوطنيين الإسرائيلي والتركي، بينما كان علما البلدين مرفوعين جنبا إلى جنب .

في ظل العلاقات غير المستقرة بين إسرائيل وتركيا، والأزمات التي حدثت بينهما في السنوات الماضية، فإن إجراء احتفال بمناسبة عيد استقلال إسرائيل في إسطنبول ليس أمرا مفهوما ضمنا. فقبل نحو عام ونصف فقط، استُئنفت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ووقع كلاهما على اتفاق تسوية، وذلك بعد ست سنوات من قطع العلاقات بينهما بعد حادثة أسطول "مرمرة"، حسب موقع"المصدر".

واحتفلت القاهرة هذا الأسبوع أيضا بعيد استقلال إسرائيل الـ 70، برئاسة السفير الإسرائيلي في مصر، وشارك في الحفل مئات المدعوين من بينهم ممثلون عن الحكومة المصرية.

وتمتع الحضور بتناول وجبات مميّزة إسرائيلية، أعدها الشيف المشهور، شاؤول بن إدرات.

وقال السفير الإسرائيلي، دافيد جبرين، في الحفل: "تشكل الشراكة القوية بين إسرائيل ومصر مثالا يحتذى به لتخطي النزاعات الإقليمية والدولية في يومنا هذا أيضا".