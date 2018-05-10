» بالفيديو.. مرتضى: رئيس سموحة يُمارس «الإرهاب»

10 مايو 2018 - 08:44 م

أبدى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، استياءه الشديد من تصريحات فرج عامر، رئيس سموحة، خاصة أن فريقه وصل لنهائي كأس مصر بحكام مصريين.

ووجه رئيس الزمالك رسالة لفرج عامر قال فيها: «أنت صديقي العزيز، ولكن ما تفعله إرهاب للحكام، وسنتناول العشاء سويا بعد المباراة التي ستجمع الزمالك وسموحة يوم الثلاثاء المقبل في نهائي كأس مصر».

أضاف "منصور"، فى تصريحات تليفزيونية لقناة on sport مع الإعلامى سيف زاهر، أن رئيس سموحة قال له خلال إحدى المداعبات التى حدثت بينهما فى الفترة الماضية: «فريق الأسيوطى معاه جن.. وحصل على 19 ركلة جزاء».

وتابع رئيس الزمالك: «90 دقيقة بين سموحة والأسيوطى فى قبل نهائى كأس مصر وأنا قاعد مستغرب الكرة رايحة جاية لوحدها، فكلمت رئيس سموحة قولتله أنت شغلت معاك أم نجيب المرة دي؟» تهكمًا عليه فى اللجوء لأعمال السحر.



