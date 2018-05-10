  • الخميس 10 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:40 م
بحث متقدم
هنيدي

مفاجأة صادمة لجمهور "هنيدي" في رمضان

شباب الإخوان

التصالح مع «الإخوان» يُعرقل قانون العدالة الانتقالية

فوانيس رمضان

معركة سلفية - أزهرية حول «زينة وفانوس رمضان»

أرشيفية

غدًا.. تذكرة المترو من 3 لـ 7 جنيهات

مدينة القدس

مصر ترفض دعوة للمشاركة في حفل نقل السفارة الأمريكية للقدس

طارق شوقي وزير التعليم

نظام التعليم الجديد يتصدى لـ«التجريبية» من أجل «اللغات»

برلماني :"قانون الصحافة والإعلام من أولويات البرلمان"

هذه حقيقة حل البرلمان عقب أداء «السيسي» اليمين

أرشيفية

مصر تُجمد «أرضًا قطرية» بمساحة 29 مليون متر مربع

ياسر أبو هلالة

استقالة مدير عام قناة «الجزيرة»

محمد صلاح

أول تعليق لـ«صلاح» بعد فوزه بجائزة الأفضل في ليفربول

مصر ترفض دعوة للمشاركة في حفل نقل السفارة الأمريكية للقدس

آخر الأخبار

مدينة القدس
مدينة القدس

محمد محمود

أخبار متعلقة
#

صور جديدة من احتفال إسرائيل بـ"النكبة" في القاهرة

#

عريقات يطالب الدول بمقاطعة حفل نقل "السفارة"

#

3 لافتات للسفارة الأمريكية تظهر في القدس

#

أمريكا تحذر رعاياها في مصر

قالت صحيفة "هاآرتس" العبرية، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية وجهت الدعوة إلى 86 دولة ذات تمثيل دبلوماسي بإسرائيل، من بينها مصر، للمشاركة في احتفالية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأضافت أن "نحو 30 من بين سفارة أجنبية في إسرائيل وافقت على الدعوة والمشاركة في الحفل، الذي سيجرى مساء الأحد المقبل، قبل  24 ساعة من المراسم الرسمية لنقل السفارة، بمشاركة ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا، وزوجها جاريد كوشنر، ووزير المالية الأمريكي ستيف مينوشين، ونواب أمريكيين".

وأوضحت أن "من بين الـ30 سفارة التي وافقت على حضور الحدث، هناك 3 دولاً أعضاء بالاتحاد الأوروبي والتي وافقت على المشاركة على الرغم من رفض حكوماتها لخطوة نقل السفارة، وهي دول المجر والتشيك وبلغاريا، في الوقت الذي لم تحسم فيه سفارات رومانيا والنمسا التي تعتبر صديقة للحكومة الإسرائيلية، الأمر بشأن المشاركة من عدمه".

وأشار إلى أن "هناك 10 دول رفضت المشاركة في الاحتفال بنقل السفارة الأمريكية للقدس؛ وذلك لأسباب فنية وأسباب أخرى تتعلق بالمبدأ، وهي: مصر وروسيا وألمانيا واستراليا وبولندا وإيرلندا ومالطا والمكسيك والبرتغال والسويد".

ونشرت الصحيفة صورة من نص الدعوة التي بعثت بها الخارجية الإسرائيلية للسفارات وقالت فيها: "من رئيس الحكومة ووزير الخارجية السيد بنيامين نتنياهو وزوجته السيدة سارة نتنياهو، يشرفنا دعوتكم لحضور حفل افتتاح سفارة الولايات المتحدة الامريكية بالقدس، عاصمة إسرائيل، يوم الأحد الـ13 من مايو 2018، الساعة الخامسة مساء في وزارة الخارجية في 2 شارع يوئيل زوسمان، القدس".  


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

موقفنا من الصراع الإيراني الإسرائيلي في سوريا

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» 13 شرطًا لموافقة عبدالرحمن الراشد على إدارة«الجزيرة»
» احتفال صاخب بتركيا في ذكرى إعلان «دولة إسرائيل»
» بالفيديو.. إنجاز جديد لـ«صلاح» مع ليفربول
» "غالي": أتمنى مشاركة «أبوتريكة» في مباراة اعتزالي
» «برهامي» يرد على دفع الفواتير من فوائد البنوك
» بالفيديو.. مرتضى: رئيس سموحة يُمارس «الإرهاب»
» «صلاح»: متحمس لمواجهة ريال مدريد
» معركة بالأسلحة بين طلاب مدرسة إعدادي بالهرم
» بالفيديو.. «الشحات» أفضل لاعب في الدوري الإماراتي
» معركة سلفية - أزهرية حول «زينة وفانوس رمضان»
» إيقاف «توران» 16 مباراة بالدوري التركي

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:33 ص

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون