نقل النواب: المصريون لا يتحملون زيادة أسعار تذاكر المترو

10 مايو 2018 - 09:24 م

أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، رفضه للقرارات الجديدة لهيئة مترو الأنفاق؛ بشأن زيادة أسعار التذاكر اعتبارًا من غدٍ، الجمعة.

وأكد النائب، في بيان له اليوم، أن المصريين لا يتحملون أي زيادات جديدة في ظل ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، قائلًا: ليس من المعقول أن يتم تحريك الأسعار بهذه السرعة، حيث إن أسعار التذاكر زادت إلى جنيهين العام الماضي.

وأشار محمد زين الدين، إلى أن زيادة الأسعار مبالغ فيها، خصوصًا في الوقت الذي لم تقدم هيئة المترو أي مبرر لذلك سواء في تحسين مستوى الخدمة من خلال انتظام الحركة والنظافة وتشغيل التكييفات.

وكانت مصادر قد كشفت عن بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، اعتبارًا من غد الجمعة، على أن يكون الحد الأدنى للتذكرة 3 جنيهات من محطة إلى 9 محطات، و5 جنيهات من 9 إلى 16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من ذلك.



