أول تعليق لـ«صلاح» بعد فوزه بجائزة الأفضل في ليفربول

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

أبدى محمد صلاح، سعادته بفوزه بجائزة أفضل لاعب في ليفربول، والتى تُوج بها، منذ قليل، فى الحفل الذى أقامه النادي في ملعب «أنفيلد»، لتوزيع جوائز الأفضل فى موسم 2017/ 2018.

وصعد "صلاح"، إلى المنصة لاستلام الجائزة على أنغام أغنيته الشهيرة «مو صلاح الملك المصرى»، التى أذيعت فى قاعة الحفل، واستلم الجائزة من زميله فيرجيل فان دايك نجم دفاع الريدز.

وتعليقًا على فوزه بالجائزة قال صلاح: «شكرًا لكم.. فى الحقيقة لا أعرف ما ينبغي أن أقوله ولكنى فخور جدا وسعيد جدًا جدًا لأنى فزت بهذه الجائزة.. شكرا لكم».



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