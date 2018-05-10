تعليق صادم من وزارة النقل بشأن رفع تذكرة المترو

وأوضح المتحدث باسم وزارة النقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المواطن العادي من حقه اشتراك لـ8 محطات بنسبة تخفيض تصل لـ33% وستقف سعر التذكرة عليه 2 جنيه، أما التذاكر للمواطن فستصل لـ 3 جنيهات لـ9 محطات، أما الـ16 محطة فستصل لـ 7 جنيهات، أما ذوي الاحتياجات الخاصة فستصل التذكرة لـ50 قرشًا.

صرح محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل، بأن تذاكر المترو سيتم تقسيمها إلى عدة مناطق، وتم مراعاة البعد الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة وللطلبة، لافتًا إلى أن اشتراك الطلبة لـ31 محطة يصل لـ41 جنيهًا.

صرح محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل، بأن تذاكر المترو سيتم تقسيمها إلى عدة مناطق، وتم مراعاة البعد الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة وللطلبة، لافتًا إلى أن اشتراك الطلبة لـ31 محطة يصل لـ41 جنيهًا.

ودعا كل الفئات للإشتراك في المتر لأن أسعاره مخفضة، لافتًا إلى أن المترو لديه خسائر وديون تقدر بعشرات المليارات ونسبة العجز في الصيانة تتجاوز 94%.

ودعا كل الفئات للإشتراك في المتر لأن أسعاره مخفضة، لافتًا إلى أن المترو لديه خسائر وديون تقدر بعشرات المليارات ونسبة العجز في الصيانة تتجاوز 94%.