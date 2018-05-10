"نقل النواب" تكشف معلومة هامة بشأن زيادة المترو

10 مايو 2018 - 11:09 م

عقب النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على تطبيق زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، قائلًا: "الموضوع خطير، ووزير النقل يسأل عن توقيت إقرار الزيادة".



وأوضح "عبدالواحد"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الخميس، أن البرلمان ناقش أسلوب الزيادة ووقت الزيادة والضوابط والمعايير، وبها أن تكون الزيادة معقولة، ويقابلها تحسن في الخدمة، وعلى حسب عدد المحطات، ويقابله مراعاة البعد الاجتماعي.

