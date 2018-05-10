نتنياهو: إيران تجاوزت "الخطوط الحمراء"

10 مايو 2018 - 11:13 م

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن إيران تجاوزت "خطا أحمرا" بإطلاقها صواريخ على إسرائيل من سوريا.



وقال نتنياهو، في فيديو مسجل بثه عبر حسابه على تويتر، إن "إيران تجاوزت خطاً أحمراً، وردنا كان متناسباً، جيش الدفاع (الإسرائيلي) شن هجوماً واسعاً جداً ضد أهداف إيرانية في سوريا".



وأضاف: "لم يسقط أي صاروخ داخل الأراضي الإسرائيلية، وبفضل الاستعدادات المناسبة التي قامت بها قواتنا في الهجوم والدفاع على حد سواء، فشلت العملية الإيرانية".



وتابع "نحن موجودون في معركة متواصلة وسياستنا واضحة. لن نسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا".



ومضى نتنياهو قائلا: "مررت أمس رسالة واضحة إلى نظام (بشار) الأسد، أن عملياتنا موجهة ضد أهداف إيرانية في سوريا، ولكن إذا تحرك الجيش السوري ضدنا، سنتحرك ضده".



وأشار أن الجيش الإسرائيلي ضرب، أمس، بطاريات دفاع جوي سورية عندما أطلقت صواريخ تجاه الطائرات الإسرائيلية.



وشدد رئيس الوزراء على أنه من "يضربنا نضربه سبعة أضعاف، ومن يستعد لضربنا، سنعمل لضربه بشكل استباقي. هكذا عملنا وهكذا سنواصل العمل".



وتعرضت المواقع العسكرية الإسرائيلية في منطقة الجولان السورية المحتلة، مساء الأربعاء، إلى وابل من صواريخ يقول الجيش الإسرائيلي إن القوات الإيرانية أطلقتها من سوريا.



وردت إسرائيل، باستهداف عشرات المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا.

