أول تعليق لوزير النقل بعد إقرار زيادة تذاكر المترو

10 مايو 2018 - 11:43 م

قال وزير النقل، المهندس هشام عرفات، إن الوزارة درست زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق منذ أكثر من عام.



وأضاف عرفات، في تصريحات على قناة «دي إم سي» مع الإعلامي أسامة كمال، أن خطوط مترو الانفاق تحتاج إلى صيانة وخاصة الخط الأول.



وأكد أنه كان من الخطأ توحيد سعر تذاكر المترو لكل المحطات، وأن الخط الأول لمترو الأنفاق كان يحتاج إلى تطوير منذ أكثر من 15 عاماً.

