أغرب رد من وزير النقل على زيادة تذاكر المترو

طالبت الإعلامية رشا نبيل من وزير النقل الدكتور هشام عرفات بتحسين الخدمة داخل المترو وتشغيل التكييف بعد زيادة الأسعار التي أعلنت عنها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.



وقال “عرفات” في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل مقدمة برنامج “مصر النهاردة” الذي يذاع على شاشة قناة مصر الأولى: “نشغل قطر مكيف و آخر غير مكيف لتخفيف الأحمال على الكهرباء و نخدم الناس بعنينا و الصراحة ضرورة”، كما طالب الوزير المواطنين بعمل اشتراكات في المترو لتخفيف الأعباء المالية عليهم، موضحا أن نسبة التخفيض للاشتراكات تزيد بزيادة المحطات وذكر على سبيل المثال أن من محطة حلوان إلى التحرير 5 جنيهات تقل للنصف إذا كان المواطن حاملا للاشتراك.

