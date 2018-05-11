  • الجمعة 11 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:13 ص
بحث متقدم
هشام عرفات

أغرب رد من وزير النقل على زيادة تذاكر المترو

شباب الإخوان

التصالح مع «الإخوان» يُعرقل قانون العدالة الانتقالية

هنيدي

مفاجأة صادمة لجمهور "هنيدي" في رمضان

مترو الأنفاق

تعليق صادم من وزارة النقل بشأن رفع تذكرة المترو

فوانيس رمضان

معركة سلفية - أزهرية حول «زينة وفانوس رمضان»

أرشيفية

غدًا.. تذكرة المترو من 3 لـ 7 جنيهات

طارق شوقي وزير التعليم

نظام التعليم الجديد يتصدى لـ«التجريبية» من أجل «اللغات»

برلماني :"قانون الصحافة والإعلام من أولويات البرلمان"

هذه حقيقة حل البرلمان عقب أداء «السيسي» اليمين

أرشيفية

مصر تُجمد «أرضًا قطرية» بمساحة 29 مليون متر مربع

ياسر أبو هلالة

استقالة مدير عام قناة «الجزيرة»

بالفيديو..

أغرب رد من وزير النقل على زيادة تذاكر المترو

دفتر أحوال الوطن

هشام عرفات
هشام عرفات

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لوزير النقل بعد إقرار زيادة تذاكر المترو

#

"نقل النواب" تكشف معلومة هامة بشأن زيادة المترو

#

"نقل البرلمان": علمنا بزيادة تذكرة المترو من الاعلام

#

بالفيديو.. تامر أمين: "أسف مش هطبل"

طالبت الإعلامية رشا نبيل من وزير النقل الدكتور هشام عرفات بتحسين الخدمة داخل المترو وتشغيل التكييف بعد زيادة الأسعار التي أعلنت عنها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.
وقال “عرفات” في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل مقدمة برنامج “مصر النهاردة” الذي يذاع على شاشة قناة مصر الأولى: “نشغل قطر مكيف و آخر غير مكيف لتخفيف الأحمال على الكهرباء و نخدم الناس بعنينا و الصراحة ضرورة”، كما طالب الوزير المواطنين بعمل اشتراكات في المترو لتخفيف الأعباء المالية عليهم، موضحا أن نسبة التخفيض للاشتراكات تزيد بزيادة المحطات وذكر على سبيل المثال أن من محطة حلوان إلى التحرير 5 جنيهات تقل للنصف إذا كان المواطن حاملا للاشتراك.
وتابع عرفات قائلا: “اتخذت قرار رفع أسعار التذاكر وضميري مرتاح” منوهًا أن قرار رفع الأسعار جاء متأخرا حيث كان يجب اتخاذه من زمن، وذلك لأن الخسائر المتراكمة على مترو الأنفاق وصلت إلى 618 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق قد قررت زيادة سعر التذكرة إلى 3 شرائح، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القرار مع بداية ساعات تشغيل المترو صباح الجمعة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

موقفنا من الصراع الإيراني الإسرائيلي في سوريا

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "الأرصاد": هذا هو موعد انكسار الموجة الحارة
» حاخام يهودي يكشف معلومة خطيرة عن إسرائيل
» مهاتير محمد.. تسعيني بروح "الأمل" يقود ماليزيا
» مصر ترفض دعوة للمشاركة في حفل نقل السفارة الأمريكية للقدس
» 13 شرطًا لموافقة عبدالرحمن الراشد على إدارة«الجزيرة»
» احتفال صاخب بتركيا في ذكرى إعلان «دولة إسرائيل»
» بالفيديو.. إنجاز جديد لـ«صلاح» مع ليفربول
» "غالي": أتمنى مشاركة «أبوتريكة» في مباراة اعتزالي
» «برهامي» يرد على دفع الفواتير من فوائد البنوك
» بالفيديو.. مرتضى: رئيس سموحة يُمارس «الإرهاب»
» «صلاح»: متحمس لمواجهة ريال مدريد

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:33 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون