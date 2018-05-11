الكشف عن تفاصيل جديدة بواقعة تحرش طفل بزميلته

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التصالح مع «الإخوان» يُعرقل قانون العدالة الانتقالية
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معركة سلفية - أزهرية حول «زينة وفانوس رمضان»
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نظام التعليم الجديد يتصدى لـ«التجريبية» من أجل «اللغات»
مصر تُجمد «أرضًا قطرية» بمساحة 29 مليون متر مربع
المصريون ـ متابعات
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