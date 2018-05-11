  • الجمعة 11 مايو 2018
  • بتوقيت مصر08:41 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

10 معلومات هامة عن محمد صلاح

إسرائيل تقصف سوريا

الخارجية الفرنسية: الوضع في الشرق الأوسط "خطير جدا"

جابر القرموطي

جابر القرموطي يستضيف "حمار" على الهواء

طفل البحيرة

الكشف عن تفاصيل جديدة بواقعة تحرش طفل بزميلته

القرموطي في لبس صياد يقبل "سمك" على الهواء

بالفيديو.. "القرموطي" يستضيف "حمار"على الهواء

هشام عرفات

أغرب رد من وزير النقل على زيادة تذاكر المترو

شباب الإخوان

التصالح مع «الإخوان» يُعرقل قانون العدالة الانتقالية

هنيدي

مفاجأة صادمة لجمهور "هنيدي" في رمضان

مترو الأنفاق

تعليق صادم من وزارة النقل بشأن رفع تذكرة المترو

فوانيس رمضان

معركة سلفية - أزهرية حول «زينة وفانوس رمضان»

العثور على دبلوماسي نيجيري "مذبوحا" بمنزله في الخرطوم

عرب وعالم

ذبح
ذبح

أخبار متعلقة
#

عامل يذبح سيدة ويضعها في الثلاجة لإعدادها للطعام

#

500 شخص في مقبرة جماعية داخل ملعب رياضي

#

العثور على حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة

#

أمن الجيزة يكشف حقيقة الجسم الغريب أمام مول أكتوبر

أعلنت الحكومة النيجيرية والشرطة السودانية، الخميس، أنه تم العثور على دبلوماسي نيجيري مقتولاً داخل منزله في العاصمة السودانية، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بمقتله ذبحاً في منزله.

وقالت الشرطة السودانية في بيان "عثر على موظف بالقسم القنصلي في سفارة نيجيريا ميتا داخل منزله".

وأضافت "التحقيق الأولي يظهر أن الوفاة ناتجة عن عمل إجرامي"، وأنه لا يوجد دافع سياسي لها.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية النيجيرية وفاة الدبلوماسي.

وقال المتحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس "علينا انتظار تقرير رسمي من بعثتنا يوضح تفاصيل ما حدث".

من جهتها أشارت مواقع إخبارية إلى أن الدبلوماسي تعرض لهجوم بسكين، لكنّ الشرطة السودانية والحكومة النيجيرية لم تؤكدا ذلك.

وهذا ثاني دبلوماسي يعثر عليه ميتا في السودان في أقل من عام. ففي أغسطس، عثر على السفير الروسي آنذاك، ميرغياس شيرينسكي، ميتا داخل حوض سباحة في منزله، وقالت موسكو إن نوبة قلبية أودت بحياته.

وكانت مصادر أمنية أفادت للعربية بمقتل القنصل العام النيجيري، في الخرطوم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

موقفنا من الصراع الإيراني الإسرائيلي في سوريا

جمال سلطان

الإسلاميون والرئاسة.. نوال السعداوي نموذجا! (2ـ 2)

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» قصة دفن عائلة مكونة من 5 أشخاص بتابوت واحد
» هل يعود إخوان الجزائر للمشاركة بالحكم؟
» 30 مليار يورو خسائر إيطاليا مع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي
» عالم عمره 104 أعوام ينهي حياته بـ"الموت الرحيم"
» تزايد أعدلد المسلمين بسجون الهند
» العثور على دبلوماسي نيجيري "مذبوحا" بمنزله في الخرطوم
» "الأرصاد": هذا هو موعد انكسار الموجة الحارة
» حاخام يهودي يكشف معلومة خطيرة عن إسرائيل
» هذه حقيقة حل البرلمان عقب أداء «السيسي» اليمين
» مصر ترفض دعوة للمشاركة في حفل نقل السفارة الأمريكية للقدس
» 13 شرطًا لموافقة عبدالرحمن الراشد على إدارة«الجزيرة»

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

وليد سليمان (الأهلي) - 31 %
عمرو السولية (الأهلي) - 17 %
محمود عبدالعزيز (الزمالك) - 30 %
حسني عبدربه (الإسماعيلي) - 15 %
محمد حمدي (المصري) - 8 %
اجمالى المصوتين:586

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون