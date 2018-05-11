» العثور على دبلوماسي نيجيري "مذبوحا" بمنزله في الخرطوم

أعلنت الحكومة النيجيرية والشرطة السودانية، الخميس، أنه تم العثور على دبلوماسي نيجيري مقتولاً داخل منزله في العاصمة السودانية، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بمقتله ذبحاً في منزله.

وقالت الشرطة السودانية في بيان "عثر على موظف بالقسم القنصلي في سفارة نيجيريا ميتا داخل منزله".

وأضافت "التحقيق الأولي يظهر أن الوفاة ناتجة عن عمل إجرامي"، وأنه لا يوجد دافع سياسي لها.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية النيجيرية وفاة الدبلوماسي.

وقال المتحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس "علينا انتظار تقرير رسمي من بعثتنا يوضح تفاصيل ما حدث".

من جهتها أشارت مواقع إخبارية إلى أن الدبلوماسي تعرض لهجوم بسكين، لكنّ الشرطة السودانية والحكومة النيجيرية لم تؤكدا ذلك.

وهذا ثاني دبلوماسي يعثر عليه ميتا في السودان في أقل من عام. ففي أغسطس، عثر على السفير الروسي آنذاك، ميرغياس شيرينسكي، ميتا داخل حوض سباحة في منزله، وقالت موسكو إن نوبة قلبية أودت بحياته.

وكانت مصادر أمنية أفادت للعربية بمقتل القنصل العام النيجيري، في الخرطوم.