» تزايد أعدلد المسلمين بسجون الهند

11 مايو 2018 - 06:47 ص

أفادت صحيفة " ذا واير"، بأن تمثيل المسلمين في الشرطة الهندية يعدّ ضئيلا، مقابل زيادة أعدادهم في سجون البلاد.

ونقلت "عربي21" عن تقرير أصدره مركز دراسة تنمية المجتمعات بالهند (مستقل)، قوله أنه "من المقلق أن يكون هناك تمثيل ضئيل للمسلمين في الشرطة، بينما تتزايد أعدادهم في السجون بالمقابل".

وأضاف التقرير: "تمثيل المسلمين في الشرطة -وفقا لما يتناسب مع أعدادهم في الولايات الهندية- يقل عن نصف عددهم في البلاد".

وتابع: "في المقابل، تشير عدة دراسات إلى أن الأقليات -وبشكل خاص المسلمين- تتعرض لأحكام قضائية مجحفة بناء على أدلة إدانة واهية، خاصة بقضايا الإرهاب، بسبب التحيّز أحيانا ضد تلك الأقليات".

وأشار إلى أن ذلك "يتسبب في زيادة عدد السجناء من تلك الأقليات بالسجون الهندية".

ولم يذكر التقرير أرقاما محددة، مشيرا إلى أنه لا توجد أرقام رسمية لنسب تمثيل المسلمين في الشرطة أو أعدادهم في السجون، وأوضح إلى أنه أسند نتائجه لعدة دراسات بحثية.

ويمثل المسلمون نحو 13% من إجمالي عدد سكان الهند، البالغ مليار و324 مليون نسمة.

