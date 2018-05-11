» عالم عمره 104 أعوام ينهي حياته بـ"الموت الرحيم"

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قالت جماعة تدعم الحق في الموت إن عالم الأحياء الأسترالي البالغ من العمر 104 أعوام، ديفيد غودال، أنهى حياته في سويسرا.

ونقلت "العربيةنت" عن فيليب نيتشك، مدير جماعة "إكسيت انترناشونال" قوله:"إن وفاة غودال أعلنت الساعة 12:30 بعد ظهر اليوم الخميس".

كان غودال قد سافر إلى سويسرا للاستفادة من قوانين البلاد التي تدعم الانتحار بمساعدة الغير.

العالم المولود في #بريطانيا، التي وصفته المنظمة بأنه أول عضو فيها، قال هذا الأسبوع إنه كان يدرس فكرة الانتحار منذ نحو 20 عاما، لكنه بدأ فقط في التفكير في الخضوع لها بنفسه بعد تدهور جودة حياته على مدار العام الماضي.

وأشار إلى قلة الحركة، وقيود الأطباء والقانون الأسترالي الذي يمنعه من الانتحار من بين عدة شكاوى، لكنه لم يكن مريضا.


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