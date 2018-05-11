تعرف على أسعار العملات اليوم

11 مايو 2018 - 09:20 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام، خدمة لرصد أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الجمعة، 11 مايو.

وسجل الدولار الأمريكي 17.6257 جنيه للشراء و17.7257 جنيه للبيع، واليورو 21.0769 جنيه للشراء، 21.2038 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترلينى 23.8544 جنيه للشراء، و23.9985 جنيه للبيع، وسجل 100 ين ياباني 16.1244 جنيه للشراء، و16.2204 جنيه للبيع. والفرنك السويسري 17.6691 جنيه للشراء، و17.7710 جنيه للبيع، واليوان الصينى 2.7738 جنيه للشراء، و2.7909 جنيه للبيع، الريال سعودى? 4.6998 جنيه للشراء وللبيع 4.7266 جنيه، وسجل الدينار الكويتى 58.4888 جنيه للشراء، وللبيع 58.8402 جنيه وسجل الدرهم الإماراتى 4.7984 للشراء، و4.8259 جنيه للبيع.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.



