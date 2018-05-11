» ركاب المترو يرفعون شعار المقاطعة

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الحكومة

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مقاطعة

تذاكر

مواطنون

حالة من الغضب اجتاحت ركاب مترو الأنفاق، بمحطة شبرا الخيمة، بسبب قرار وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، بزيادة أسعار التذاكر مجددًا.

رصدت "المصريون" في استطلاع رأي لآراء المواطنين حول هذه الزيادة:

قال أحد المواطنين "لابد من وقفة عند هذا الحد الذي وصلنا إليه والمقاطعة هي خير سبيل حتى تعلم الحكومة أنه لا فائدة من محاربة الشعب فالأمر زاد عن الحد بكثير".

وقال آخر يدعي محمد على، "هناك مصيبة أكبر سنراها بعد رفع التذاكر وهي زيادة أسعار الوقود"، مشيرًا إلى أنه لو لم يتحرك الشعب نحو اتخاذ قرارات صارمة ضد هذا الغلاء سيتم تطبيق الزيادة على جميع المنافع التي يستفيد منها المواطن "كهرباء، مياه، محروقات".



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