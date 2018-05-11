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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

قضايا وحوادث

المرور
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أحمد الشربينى

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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

سيولة مرورية

شوارع القاهرة

انتظام حركة السيارات

انسياب مرورى

سيطرت حالة من السيولة المرورية على الشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم، الجمعة، وانسياب حركة السيارات بكافة الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهرت سيولة مرورية بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.

وشهد كوبرى أكتوبر، ونفق الأزهر، وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية، كما شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز وجامعة الدول العربية، سيولة فى حركة سير السيارات، مع تكثيف تواجد الخدمات الأمنية.



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