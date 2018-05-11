طفلة تنهي حياة صديقتها بفرد خرطوش

11 مايو 2018 - 09:42 ص

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا مصورًا عن قتل طفلة لصديقتها أثناء اللهو معها بفرد خرطوش بمحافظة الجيزة.

وأكد عم الطفلة المجني عليها، خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أن طفلة تدعى "نسمة" تبلغ من العمر 10 سنوات كانت تلعب بسلاح والدها مع ابنة شقيقه فقتلتها خلال اللهو معها.

وأوضح أن والدة الطفلة كذبت عليهم وأقنعتهم بأن الضحية توفيت إثر اصطدامها بسيارة، لافتًا إلى أن شرطة قسم الهرم وصلت إلى مكان الواقعة واكتشفت حقيقة الأمر.

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