"أديب": الإخوان يتبعون سياسة النمل

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الإخوان

أون إي

اديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المعارضة المصرية معارضة موسمية تظهر خلال الانتخابات ثم تختفي.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "أون إي " معارضة مين و فين ، "دا أسبوع في السنة أو مرة كل 4 سنين، فين الشغل أين حمدين صباحى وخالد علي وحزب الدستور والحزب الديمقراطى أين العمل على الأرض؟ معارضة موسمية وأغلبية غير واضحة ما يؤدي في النهاية إلى خروج الإخوان".

وأكد أن جماعة الإخوان لم تمُت، وأنهم يمتلكون أموالًا كثيرة، متابعًا "الإخوان لم يموتوا لسة معاهم فلوس كويسة، الإخوان يتبعون أسلوب النمل على مدى 80 سنة حتى وصلوا إلى الحكم".



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