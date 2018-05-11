سلطات المطار تتحفظ على جثمان الطالبة "مريم"

11 مايو 2018 - 09:54 ص

وصل في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، جثمان الطالبة مريم حاتم إلى قرية البضائع بمطار القاهرة، وتم إنهاء إجراءات الوصول بموافقة الحجر الصحي وإنهاء إجراءات الدفن.

وقامت سلطات المطار بحفظ جثمان الطالبة بإحدى الثلاجات لحين اقتراب موعد صلاة الجمعة لاستلام الجثمان وخروجه مباشرة والاتجاه لمسجد الشربتلى بالتجمع الخامس للصلاة عليه ودفنه بمقابر الأسرة.

وغادرت أسرة وأصدقاء مريم مطار القاهرة، متوجهين إلى منازلهم لحين عودتهم مرة أخرى لاستلام الجثمان من قرية البضائع.

يذكر أن الطالبة مريم حاتم تعرضت في العاصمة البريطانية لندن لاعتداء وحشى من قبل 6 فتيات فى مقاطعة نوتنجهام دخلت على أثره في غيبوبة مما أدى إلى وفاتها فى 14 مارس.



