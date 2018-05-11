ضبط مستريح جديد في الغربية

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الغربية

الاموال العامة

النصب على المواطنين

مستريح

مستريح جديد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من ضبط متهم بالنصب على المواطنين في 2 مليون و380 ألف جنيه؛ لتوظيفها في تجارة الخطوط والهواتف المحمول.

وكان رجال مكافحة جرائم الأموال العامة بالغربية، تلقوا بلاغًا من 5 مواطنين؛ يفيد بقيام "يحيى.م.م"، تاجر موبايلات، بدعوتهم لتوظيف أموالهم وحصل منهم على 2 مليون جنيه و380 ألف جنيه، وقيامه بتحرير إيصالات أمانة لهم بالمبلغ المستولى عليه بقصد توظيفها في مجال تجارة الخطوط والهواتف المحمولة مقابل فائدة شهرية 30% وحصولهم على فوائد لفترة محدودة وامتنع عن سداد الفائدة بعد ذلك ورفض رد المبلغ الأصلى لهم.

بتقنين الإجراءات، تمكن رجال مكافحة جرائم الأموال العامة بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز طنطا، من ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



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