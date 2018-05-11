تفاصيل الاعتداء على أتوبيس لذوي الاحتياجات الخاصة

11 مايو 2018 - 10:09 ص

روت سيدة شربيني، رئيس جمعية الصفا، تفاصيل الاعتداء على أتوبيس رحلات لذوي الاحتياجات الخاصة، قائلةً: "بلطجية" خرجوا على الأتوبيس واعتدوا عليه.

وأضافت "شربيني"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، أن بعض الشخصيات حرضوا ضد من يعملون مع ذوي الاحتياجات الخاصة بالسويس.

وتابعت: أن ذوي إحدى الفتيات اللاتي كانت في "الأتوبيس" وعلم أهلها أنه تم الاعتداء عليها قاموا بالاعتداء على الأتوبيس، وعلى العاملين في مديرية الشباب والرياضة، لافتة إلى أن القضية أحيلت للنيابة.



