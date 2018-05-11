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أمن المنيا يفتتح معرض "أهلًا رمضان" للمواطنين

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افتتح مساء أمس، الخميس، اللواء ممدوح عبد النصف، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، معرض "أهلًا رمضان"، والذي تنظمه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالمحافظة.

وقد حضر الافتتاح قيادات أمن المحافظة، واللواء محمد عبد الفتاح، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين وهشام مهني، مدير عام الغرفة التجارية.

وضم المعرض عددًا كبيرًا من السلع الغذائية وخاصة السلع الخاصة بشهر رمضان المبارك.

وقال مصدر أمني بالمنيا، إن أسعار السلع مناسبة للجمهور بهدف محاربة الغلاء ومواجهة جشع التجار وتوفير السلع متوسطة الأسعار للمواطنين.


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