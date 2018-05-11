بالفيديو.. سقوط أم وابنتها من لعبة ملاهي

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المكسيك

امرأة

سقوط

ديلي ميل

لحظة

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط امرأة وابنتها من أعلي لعبة ملاهي بالمكسيك.

ويظهر المقطع المرأة وابنتها أثناء ركوبهما اللعبة والتي أخذت تتأرجح يمينًا ويسارًا، ثم فتح حزام الأمان بشكل مفاجئ على ارتفاع عشرة أمتار، وسقطا أرضًا.

ووفقاً لما ذكرته الصحيفة تم  نقل المرأة وابنتها إلى المستشفى حيث لقيت "إيرما سانشيز"، 50 عامًا، حتفها ومازالت الابنة نيللي 26 عامًا تصارع الموت بالمستشفى.

وقع الحادث بعد ثلاث سنوات من افتتاح المعرض السنوي الذي تقام به الملاهي.

شاهد  الفيديو من هنا..
http://www.dailymail.co.uk/video/index.html?ito=embedded

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