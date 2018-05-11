61 مصابًا فلسطينيًا بسبب مقام سيدنا يوسف

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المصابين

الاحتلال الاسرائيلى

مقام يوسف

وقعت إصابات بين صفوف الفلسطينيين فى نابلس شمال الضفة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وصلت إلى 61 مواطنا فلسطينيا، وذلك على خلفية المواجهات التي وقعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم لـ"مقام سيدنا يوسف".

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت محيط منطقة "مقام يوسف"، وسيرت دورياتها فى محيط المقام، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه، وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر فى نابلس، أحمد جبريل، بأن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص الحى نقلا إلى إحدى مستشفيات مدينة نابلس لتلقى العلاج، و14 آخرين أصيبوا بالرصاص المطاط، و45 جراء استنشاق الغاز، عولجوا ميدانيا.

وكان مئات المستوطنين اقتحموا الليلة الماضية مدينة نابلس، وسط حراسة من جيش الاحتلال، وتوجهوا إلى "مقام يوسف"، لتندلع بعدها مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التى أطلقت الأعيرة النارية والمطاطية، والغاز المسيل للدموع، ويخشى مواطنو الضفة ومدينة نابلس على وجه الخصوص من تحول المقامات وقبور الصحابة والأولياء المنتشرة فى مدن وقرى الضفة إلى مزارات للمستوطنين تمهيدا لضمها كما حصل فى قرارات ضم الحرم الإبراهيمى ومسجد بلال بن رباح.



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