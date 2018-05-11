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وجبة فاسدة تسمم 5 أشخاص بالمنوفية

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تسمم
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المنوفية

تسمم 5 اشخاص

تناول وجبة فاسدة

تناول وجبات

تعرض 5 أفراد من أسرة واحدة للإصابة بالتسمم عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بالمنزل بمركز منوف بالمنوفية.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، يفيد باستقبال مستشفى منوف العام كلا من " ص ع ا "‏عامل، ونجله " م " نجار، وزوجته " ن م ن" ربة منزل، ونجليهما " ص م ص " 6 سنوات، و " ى م ص " 3 سنوات، وجميعهم مقيمين ‏دائرة مركز منوف مصابين بحالة تسمم وتم تحويلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى " قسم السموم ".

بالانتقال والفحص ‏وسؤال الأول والثاني والثالثة، قررا بتناولهم وجبة غذائية معدة منذ أمس بالمنزل، أعقبها شعورهم بآلام بالمعدة نقلوا على أثرها ‏للمستشفى ونفوا الشبهة الجنائية وتحررعن الواقعة المحضر اللازم.



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