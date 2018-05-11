وجبة فاسدة تسمم 5 أشخاص بالمنوفية

أحمد الشربينى
تعرض 5 أفراد من أسرة واحدة للإصابة بالتسمم عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بالمنزل بمركز منوف بالمنوفية.
وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، يفيد باستقبال مستشفى منوف العام كلا من " ص ع ا "عامل، ونجله " م " نجار، وزوجته " ن م ن" ربة منزل، ونجليهما " ص م ص " 6 سنوات، و " ى م ص " 3 سنوات، وجميعهم مقيمين دائرة مركز منوف مصابين بحالة تسمم وتم تحويلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى " قسم السموم ".
بالانتقال والفحص وسؤال الأول والثاني والثالثة، قررا بتناولهم وجبة غذائية معدة منذ أمس بالمنزل، أعقبها شعورهم بآلام بالمعدة نقلوا على أثرها للمستشفى ونفوا الشبهة الجنائية وتحررعن الواقعة المحضر اللازم.
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