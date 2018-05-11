خاشقجي : هذا سر انتكاسة الإخوان

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أردوغان

جمال خاشقجي

الإخوان

مهاتير محمد

أحمد الفراج

استنكر الإعلامي السعودي جمال خاشقجي ما يتردد عن انتماء محمد مهاتير الفائز برئاسة الحكومة بماليزيا في الانتخابات الأخيرة بأنه يتنمي للإخوان.

وأضاف علي حسابه الشخصي علي تويتر مهاتير ليس من الإخوان، وليست كل تجرية ديموقراطية إسلامية " إخوان" بل إن الإخوان انتكسوا ديموقراطيا لفترة عندما "تسلّف" بعضهم .

وأوضح أن أفضل نموذج فكري ديموقراطي إسلامي اليوم هو نهضة تونس، الإخوان تدريجيا يتحولون لمجرد تيار ومؤثر تاريخي بين مؤثرات عدة في حركة الأحياء والحريّة .

جاء هذا في رده علي المحلل السياسي السعودي  أحمد الفراج قائلا : لا تفهمني خطأ أخي الكريم ، إنما أحببت ان أقدم د. أحمد الفراج فهو "نموذج" للمثقف والمحلل السعودي المؤثر ، مطالبا متابعته بمتابعته لفهم توجهات السياسة السعودية الخارجية.

يذكر أن الفراج انتقد الدعوات التي أعربت عن سعادتها بفوز مهاتير قائلا : بعد أن تفرد أردوغان بالمشهد كبطل لتنظيم الاخوان وفروعه( خصوصا الخليجيين) ، الآن سيشاركه مهاتير محمد ، فاستعدوا لسماع التطبيل والتقديس لمهاتير.

واضاف علي حسابه علي تويتر ،وهذه نماذج للتطبيل :"مهاتير أعجوبة العصر...مهاتير يهدد امريكا...مهاتير ينقل ماليزيا للعالم الأول...مهاتير سيحرر القدس...مهاتير يسكن في شقة متواضعة".


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