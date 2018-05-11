14 صورة لتفقد "السيسي" العاصمة الإدارية

11 مايو 2018 - 11:53 ص

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إلى شرح مفصل عن الأعمال التي تم انجازها في العاصمة الإدارية الجديدة من القائمين على الإنشاءات، اثناء تفقده لأخر التطورات التي وصلت إليها والوقوف على الأعمال التي تم الانتهاء منها.

ومن أبرز الأعمال التي تفقدها الرئيس مسجد العاصمة "الفتاح العليم"، الذى كلف الرئيس بإنشائه خلال قداس عيد الميلاد المجيد الماضي.

ويقع مسجد الفتاح العليم بنهاية العاصمة الإدارية من اتجاه طريق السويس السخنة، أو شارع التسعين الجنوبي بمدينة القاهرة الجديدة، وبدأ العمل في تخطيط وتنفيذ الجامع بعد أن أعلن الرئيس السيسي تدشين أكبر جامع وكنيسة في مصر خلال الاحتفال بأعياد الميلاد يناير 2017.

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