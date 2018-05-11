4 طرق للحصول على شعر جذاب

11 مايو 2018 - 11:55 ص

تعتبر الموارد الطبيعية هي الأفضل للحصول علي شعر جميل ونمو صحي له.

ويمكن استخدام البيض والزبادي للحصول علي شعر جذاب من خلال هذه الوصفة.

1. احضري وعاء، ثم اخلطي فيه بخلاط يدوي أو بملعقة محتويات بيضة مع الزبادي وعصير الليمون، وهذا الأخير كما هو معلوم للتخلص من رائحة البيض.

2. اصنعي خليط قوامه مثل العجين، ثم وزعيه على كل أنحاء شعرك، وخلِّلِيه جيداً.

3. اتركيه لمدة 2-3 ساعات، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

4. أعيدي غسل شعرك من جديد باستخدام أي شامبو مُناسب من اختيارك.



