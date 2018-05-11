"حماد": 6 أسباب تجنب الغرب الدخول في حرب عالمية ثالثة

11 مايو 2018 - 12:03 م

أكد عبد العظيم حماد ، الكاتب الصحفى، أنه لا يتوقع حدوث حرب عالمية ثالثة وذلك لأن تداعياتها لن تتوفر حتى الآن إقليميًا ولا دوليًا؛ لأنها لا تخدم أية مصلحة لأية قوة كبرى أو وسطى أو صغرى، ولكن أيضًا لأن شروطها ليست قائمة من قريب أو بعيد، كما أن للصراعات فى الخليج أو المشرق العربى سببًا مباشرًا فى عدم الخوض بحرب عالمية جديدة حتى وإن كانت إسرائيل طرفًا مباشرًا فيها.

وأضاف "عبد العظيم"، خلال مقاله الذي نشر بـ"الشروق" تحت عنوان "لا حرب إقليمية غدًا ولا حرب عالمية أبدًا"، أن المنظور الاستراتيجى المعزز بالسوابق التاريخية، فإن روسيا لا تستطيع الدخول فى حرب عالمية جديدة لأنها خاضت كل حروبها الكبرى بعد حقبة التوسع الآسيوي على اليابس الأوروبى، بما فى ذلك الحربين العالميتين، وباستثناء قاعدة طرسوس السورية لا يملك الروس قواعد بحرية يعتد بها

وعن الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى مع إيران، يشير حماد إلى أن هذا القرار يكبل من إمكانية وقوع حرب جديدة ، لأن العالم كله ممثلا فى الاتحاد الأوروبي يعارض علنا وبقوة الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران، ويطالب الإيرانيين بعدم الانسحاب منه، وكما سمع الجميع فإن الرئيس الأمريكى نفسه يدعو للتفاوض على اتفاق جديد يسد ما يراه من ثغرات فى الاتفاق الحالى، ويمتد ليحظر تطوير صواريخ ايرانية بعيدة المدى، ويحد من التدخلات الايرانية فى الخليج والمشرق العربى ، وبما أن الإسرائيليين لا يشغلهم سوى أمنهم، وليسوا مستعدين أبدا للحرب نيابة عن الغير، خاصة حلفاءهم الجدد فى الخليج، فليس هناك مبرر للمخاطرة بضرب إيران .