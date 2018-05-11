سما المصري وبرهامي "أصحاب سبوبة"

11 مايو 2018 - 12:46 م

استنكر محمد الصغير القيادي بحزب البناء والتنمية والمتواجد حاليا في قطر فتوي ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بتحريم المسلسل التركي " قيامة أرطغرل" .

وتساءل الصغير عبر فيديو له علي يوتيوب لماذا أفتي برهامي فقط بحرمة "أرطغرل" ، ولم يفتي بحرمة باقي المسلسلات التركية والتي وصل البعض منها إلي حد الهبوط الأخلاقي ، بحسب قوله.

كما طالب برهامي بالوقوف ضد ظهور الراقصة " سما المصري" ، كداعية في برنامج ديني في شهر رمضان المقبل.

وهاجم برهامي قائلا : أصبحت سما المصري شريكة لك في " السبوبة" ، فكان يجب عليك الدفاع عن ذلك وأن يتمعر وجهك لما يتم عرضه في رمضان من مسلسلات وفوازير ، لا تليق بالشهر الكريم ، ولم يبق لك إلا مسلسل أرطغر التاريخي لتحريمه ، بحسب وصفه.

يذكر أن حساب منسوب للراقصة سما المصري عبر "انستغرام"، قد صورة لها مرتدية الحجاب بجوار إعلان عن برنامج ديني ستقدمه في شهر رمضان المقبل.

وأضاف أن اسم البرنامج هو "أهل العلم" ، دون تحديد اسم القناة التي سيعرض عليها.

من جانبه صرح المجلس الوطني للإعلام أنه لم تصله حتى الآن خرائط برامج رمضان، ولم يصله أيضاً أي إخطارات بشأن البرنامج المشار إليه، ولا أي برنامج تقدمه سما المصري في القنوات الكبيرة ذات الأسماء المعروفة.