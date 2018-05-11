مفاجأة صادمة بواقعة الطفل المتهم بالتحرش

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طفلة

تحرش

التليفزيون المصرى

أكد سامح مدكور، والد الطفل المتهم بالتحرش، أن القاضي لم يُصدر حكمًا بالبراءة كما قيل، ولكن تم حجز القضية للحكم للنطق بالقرار في 30 مايو.

وأضاف "مدكور"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه لا يوجد طفل يحصل على حكم مشدد، ولكن أقصى ما يحدث هو تعهد لولي الأمر.

ونفى والد الطفل أن يكون ابنه قد اعتدى على الطفلة الأخرى بالضرب، لافتًا إلى أن ابنه لم يفهم شيئًا، و"فاكر الناس كلها في المحكمة بتلاعبه".

وأشار إلى أنه تم الحديث مع والد الطفلة الخصم، وجلسوا في جلسة عرفية، ولكن لم يتم حل الموضوع، مضيفًا "دول عيال بيلعبوا في حضانة".




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