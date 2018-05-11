» وزير النقل: " هنكون أحسن من اليابان"

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هشام عرفات

أكد المهندس هشام عرفات، وزير النقل، أن الخط الأول لمترو الأنفاق عمره يتجاوز الـ30 عامًا، وفي حاجة لتطوير، وهذا سيُكلف الدولة أكثر من 30 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هذا الخط يستقله يوميًا 1.8 مليون مواطن، وفي حاجة للتطوير بشكل كبير.

وقال خلال حواره ببرنامج "مساء دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم"، إن الخط الاول مستمر بمجهود العاملين في المترو، معقبًا: "بقاله أكثر من 30 سنة، والمفروض يطور بعد 12 او 15 سنة".

وأضاف "عندنا مشاكل في مترو الانفاق، وإن شاء الله نكون أحسن من اليابان "، مؤكدًا أن سيظل المترو أرخص وسيلة مواصلات رقم أي زيادة في سعر التذاكر.

وأشار إلى أن هناك إرادة سياسية لتطوير الخط الأول، معقبًا: "الخط الأول عملي صداع، أنا ما عندش 30 مليار للتطوير، وهنحصل على قرض من أحد البنوك الأوروبية لبدء التنفيذ من العام القادم".


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