» متحدث "المترو": "كنا بنمهد لكم قبل الزيادة"

11 مايو 2018 - 12:58 م

عقب أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة المترو، علي ارتفاع سعر تذكرة المترو لـ7 جنيهات، قائلاً: "إنهم مهدوا منذ 7 شهور للمواطنين بتطبيق قرار رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق".

وأضاف "عبدالهادي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون لايف" اليوم، الجمعة، "مصر كلها كانت عارفة إن التذكرة هتزيد".

وأشار إلى أنه تم تركيب 850 ماكينة بالخط الأول والثاني لتطبيق قرار تحريك سعر التذكرة، والذي بدوره يحافظ على مترو الأنفاق من الانهيار.

تابع: أن التعريفة التي كانت مطبقة لا تتناسب مع احتياجات المترو من موارد مالية لعملية التطوير، حيث يحتاج الخط الأول فقط إلى 30 مليار جنيه لإجراء عملية التطوير، معقبًا: "عايزين نطوره من الإبرة للصاروخ".







