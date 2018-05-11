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بدء فعاليات جمعة "الإعداد والنذير"

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بالصور.. أبرز المشاهد من مسيرة العودة الكبري_ جمعة الكاوتشوك_ في فلسطين
ارشيفية

متابعات- محمد الخرو

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مسيرة العودة الكبرى

توافد عدد من الفلسطينيين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة مجددًا في "مسيرة العودة الكبرى" أطلق عليها اسم جمعة "الإعداد والنذير" وهي الجمعة السابعة على التوالي استعدادًا للمسيرة المليونية يوم الاثنين.

ومن المقرر أن يتم إحياء الذكرى الـ70 للنكبة يوم الثلاثاء المقبل بمسيرة مماثلة.

ومنذ ساعات الصباح بدأ الفلسطينيون التوافد إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة في جميع محافظات القطاع يؤدون صلاة الجمعة استعدادًا للمشاركة في فعاليات المسيرة المطالبة بحق العودة إلى أراضيهم التي احتلت عام 1948.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة زيادة النقاط الطبية على طول الحدود خشية تصعيد الاحتلال واستخدامه للقوة المفرطة ضد المتظاهرين وأنهت كافة جهوزيتها.

وقالت الوزارة في وقت سابق أن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء المسيرات وصل إلى 47 فلسطينيا بينهم خمسة شهداء أطفال فيما أصيب 8536 آخرون منذ نهاية مارس الماضي.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن تعزيز قواته على طول الحدود خشية تدهور الأوضاع أو اقتحام الحدود من قبل المتظاهرين.

يذكر ان الهيئة الوطنية العليا لمسيرة "العودة الكبرى وكسر الحصار" دعت الجماهير الفلسطينية للمشاركة في المسيرة في كافة أماكن تواجدهم في غزة والضفة والقدس ومخيمات الشتات وأراضي 48 للتحضير لمليونية العودة يوم الاثنين المقبل رفضا لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.




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