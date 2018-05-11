عماد حسين: هذا هو خطأ الحكومة الدائم

11 مايو 2018 - 01:12 م

طالب عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي، الحكومة بضرورة اعتداد التسويات العادلة ومناقشة قراراتها بشكل علمي قبل اتخاذها مع المعنيين، وذلك بشكل خاص بعد الأزمة التي تسبب فيها قرار وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي بتعريب بعض المراحل داخل المدارس التجريبية واللغط الذى تعاملت به وسائل الإعلام المختلفة مع القرار إلى جانب وجود قوى داخل الحكومة نفسها، وبعض مؤسسات الدولة، ربما تورطت فى عملية مهاجمة الوزير.

وأضاف "حسين"، خلال مقاله الذي نشر بـ"الشروق" تحت عنوان "طارق شوقي والذين عارضوه"، أنه من المؤكد وجود مافيات ولوبيات تدافع عن مصالحها أو مفاسدها واحتكاراتها داخل الحكومة، ومخطئ من يقلل أو يستهين بهذه المافيا، لكنه مخطئ أكثر من لا يعرف كيفية التعامل مع هذه اللوبيات وهزيمتها.

وتابع الكاتب الصحفي مستكملاً: "البعض يقول أن الخطأ الذي وقع فيه الوزير أنه لم يمهد للنظام بصورة جيدة وانه كان مطلوبا منه جمع أكبر قدر من الخبراء والمختصين وأولياء الأمور لمناقشة المشروع بصورة جادة وموضوعية حتى يمكن الوصول لاتفاق بشأنه ولكن الوزير رد مؤكدا انه تواصل بما يكتفى مع الاهالى ،ووقتها رد المعارضون بان العبرة بالتواصل هي الوصول لنتيجة، أى إما الموافقة الكاملة اوالنسبية او الرفض، شرط أن تكون هناك آلية حرة وشفافة للوصول إلى هذه النتيجة".