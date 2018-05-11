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أسرة "مريم" تتسلم جثمانها لدفنها في مقابر العائلة

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مريم عبد السلام
الطالبة مريم

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جنازة

جثمان

مريم

الطالبة مريم

حسن الشربتلي

تسلمت أسرة الطالبة مريم جثمانها من الحجر الصحي في مطار القاهرة لأداء صلاة الجنازة عليها في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس استعدادًا لتشييع جثمانها إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة.

وكان جثمان "مريم" وصل مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم، قادمًا من العاصمة البريطانية لندن، وتم حفظ الجثمان في ثلاجة الموتى بقرية البضائع لحين حلول صلاة الجمعة وأداء صلاة الجنازة عليه.

ولقيت الطالبة المصرية حتفها في 14 مارس الماضي، بعد دخولها في غيبوبة إثر تعرضها لاعتداء وحشي من قبل 6 فتيات في مقاطعة نوتنجهام البريطانية في 20 فبراير هذا العام.



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