» مصر ترأس 10 دول رفضوا دعوة إسرائيل

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أرسلت الخارجية الإسرائيلي دعوات إلى 86 دولة حول العالم لحضور فعاليات نقل سفارة أمريكا إلى القدس وإعلانها عاصمة أبدية لدولة الاحتلال.

وبالفعل وافق على الحضور30 سفيرًا فقط، فيما رفضت 10 دول أخرى حضور هذه الفعاليات المزمعة الأحد المقبل، ولم يصل رد من البقية حتى الآن.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن من بين الذين قبلوا الدعوة، سفراء هنغاريا وتشيكيا وبلغاريا، فيما لم يؤكد سفراء رومانيا والنمسا بعد، حضورهم هذه المراسم، وأعلنت 10 دول رفضها المشاركة لأسباب مبدئية وأخرى فنية، في مقدمتها مصر وروسيا وألمانيا والنمسا وبولندا وأيرلندا ومالطا والمكسيك والبرتغال والسويد.

يشار إلى أنه سيشارك في المراسم كل من ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، وصهره ومستشاره جاريد كوشنر، ووزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين ولن يحض ترامب شخصيا.

وذكرت “هآرتس” أن وزارة الخارجية الإسرائيلية لم توجه الدعوة إلى أعضاء الكنيست من المعارضة، ووجهتها لأعضاء الحكومة ورؤساء لجان الكنيست، وأعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، وباقي كتل الائتلاف الحكومي.



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