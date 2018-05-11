هذه نهاية لقاء نادر مع "هيكل والمسيري"

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محمد حسنين هيكل

أبو العلا ماضي

عبد الوهاب المسيري

كشف أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط عن لقاء نادر جمعه مع الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل والدكتور عبد الوهاب المسيري .

واضاف ماضي علي حسابه الرسمي علي الفيس بوك من خلال سلسلة ذكرياته " شخصيات عرفتها" أن المسيري كان  من أقرب الناس إليه الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل؛ فهو بمثابة أستاذ للدكتور المسيري.

وأشار إلي أنه عمل مع هيكل في عدة أماكن بعد عودته من الدكتوراة حين عُيِّنَ لفترة صغيرة مستشارًا له حين كان وزيرًا للإرشاد بداية عهد السادات، ثم عيَّنه في الأهرام خبيرًا للشؤون الصهيونية، وظلت صداقته معه متصلة حتى وفاة المسيري.

وأكد ماضي في حديثه أنه حينما كان يزور  الأستاذ هيكل - وكانت علاقتي به طيبة – قال لي : أنا معجب بكم، حيث استطعتم أن تقنعوا قامة فكرية كبيرة مثل د.المسيري بالانضمام للوسط.

وتابع : في إحدى المرات دعاني د.المسيري مع هيكل وزوجته وعدد قليل جدًّا من أصدقائه - حوالي خمسة - مع السفير البريطاني في ذلك الوقت وزوجته، حيث إن زوجته مصرية الأصل وابنة عالم البحار يوسف جوهر، وكان هذا الرجل - وهو أيضًا يتكلم العربية - محبًّا للثقافة والأدب، ودعا د. المسيري لمنزله بالسفارة واحتفى به، فأراد د.المسيري أن يرد له حفل التكريم بهذه الدعوة.

وأوضح في روايته أننا جلسنا مدة ساعة نتحدث جميعًا مع الأستاذ هيكل في أمور جادة قبل أن يصل السفير متأخرًا ومعتذرًا بسبب الطرق، وحين وصل بدأ د. المسيري الحديث عن أهم النكت، واستمر على هذا الحال حتى انتهاء العشاء وانصراف السفير وزوجته.

ويمضي في سرد الواقعة قائلا : الطريف أن د.المسيري أخبرني أنه بمجرد انتهاء العشاء اتصل به ضابط من أمن الدولة - الأمن الوطني- حاليا  ليسأله عمَّا جرى في العشاء وعن ماذا تحدثتم مع السفير، فأخبره أنه تحدثنا عن النكت.

 لم يصدق الضابط وسأله: عشاء فيه محمد حسنين هيكل وعبد الوهاب المسيري وأبو العلا ماضي مع السفير الإنجليزي وتتحدثون عن النكت؟! فضحك د.المسيري وقال له: هذه هي الحقيقة، وطبعًا هذه هي الحقيقة.


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