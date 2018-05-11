» "زيزو" يروي موقفًا لا ينسى لـ"الكابيتانو"

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الاهلى

حسام غالي

زيزو

عبدالعزيز عبدالشافي

أشاد عبد العزيز عبد الشافي، المدير الرياضي، وعضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي، باللاعب حسام غالي، نجم النادي الأهلي، ومنتخب مصر السابق، لافتًا إلى أن ما قدمه للنادي والمنتخب يستحق الاحترام والتقدير.

واستدعى "زيزو"، موقفًا لغالي يكشف إخلاصه الشديد للأهلي، ويقول: "مباراة الترجي التونسي شهدت موقفًا لا أنساه لغالي عندما سقط أرضًا لتسديد الكرة برأسه أمام أقدام لاعب الترجي وهو موقف يكشف مدى إخلاص ووفاء هذا اللاعب لاسم النادي الأهلي".

وأشار المدير الرياضي للنادي الأهلي، إلى أن "غالي" بتاريخه وإخلاصه وموهبته وشخصيته يستحق أن يكون أحد النجوم القادرة علي التواجد إداريا داخل النادي الأهلي بعد إعلان اعتزاله.



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