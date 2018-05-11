بني سويف.. مصرع وإصابة 11 في تصادم داخل نفق الموت

لقى شخصان مصرعهما وأصيب تسعة آخرون فى حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكى داخل نفق سنور المعروف إعلاميًا بنفق الموت على الطريق الصحراوي الشرقى بمحافظة بنى سويف.
تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة؛ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي.
وهرعت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف، وسيارتان تابعتان لمرفق إسعاف المنيا إلى موقع البلاغ وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام، فيما نقل باقى المصابين إلى قسم الطوارئ بالمستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور هانى همام مدير المستشفى.