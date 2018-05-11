بني سويف.. مصرع وإصابة 11 في تصادم داخل نفق الموت

لقى شخصان مصرعهما وأصيب تسعة آخرون فى حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكى داخل نفق سنور المعروف إعلاميًا بنفق الموت على الطريق الصحراوي الشرقى بمحافظة بنى سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة؛ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة؛ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي.