"المصري الديمقراطي" ينتقد زيادة أسعار تذاكر المترو

حنان حمدتو
انتقد أحمد فوزي، الأمين العام السابق للحزب "المصرى الديمقراطي الاجتماعي"، الزيادة المفاجئة فى أسعار تذاكر المترو والتى أقرتها وزارة النقل والمواصلات مساء أمس، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة هى حلقة فى سلسلة من الأعباء التى يتحملها المواطن محدود الدخل فى ظل غياب كيانات مستقلة مهنية تدافع عن حقوقه.
وتابع قائلا :" أين دور النقابات التي تفاوض السلطة الحاكمة و رجال الأعمال، جمعيات حماية مستهلكين بتفاوض منتجين لسلع ؟! ، لكن طب احنا معندناش اى حاجة من كده فيتبقى لناس تدعى وناس تشتم ".
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