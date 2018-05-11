"المصري الديمقراطي" ينتقد زيادة أسعار تذاكر المترو

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المترو

احمد فوزى

مستهلكون

انتقد أحمد فوزي، الأمين العام السابق للحزب "المصرى الديمقراطي الاجتماعي"، الزيادة المفاجئة فى أسعار تذاكر المترو والتى أقرتها وزارة النقل والمواصلات مساء أمس، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة هى حلقة فى سلسلة من الأعباء التى يتحملها المواطن محدود الدخل فى ظل غياب كيانات مستقلة مهنية تدافع عن حقوقه.

وقال "فوزي"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "عندى 46 سنة ومهتم بالعمل العام من ربع قرن اهو، عيب كل ما يحصل زيادة فى الأسعار ، بشر تقول الناس مش حتسكت، طب هيعملوا إيه ؟! ، يعنى ايه الناس هى الناس حاجة واحدة فكلها متأثر اجتماعيا زى بعض هي الناس ممكن تبقى طرف فى اى حاجة غير لما تكون فى جماعات مصالح تعبر عنها " .

وتابع قائلا :" أين دور النقابات التي تفاوض السلطة الحاكمة و رجال الأعمال، جمعيات حماية مستهلكين بتفاوض منتجين لسلع ؟!   ، لكن طب احنا معندناش اى حاجة من كده فيتبقى لناس تدعى وناس تشتم ".



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