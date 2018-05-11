انخفاض طفيف في طقس الغد

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية غد السبت 12 مايو.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا قد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية وتنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وشرق البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون حاله معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 30

وسط الدلتا 18 29

الإسكندرية 19 25

بلطيم 18 25

مطروح 18 24

السلوم 16 23

سيوة 20 31

بورسعيد 20 24

دمياط 20 25

العريش 18 26

رفح 18 25

الإسماعيلية 18 30

السويس 19 29

رأس سدر 21 28

نخل 18 28

نويبع 22 30

طابا 21 29

كاترين 16 29

الطور 21 32

شرم الشيخ 24 32

الغردقة 25 32

مرسى علم 23 31

الفيوم 20 31

بنى سويف 20 31

المنيا 21 31

أسيوط 22 32

سوهاج 23 32

قنا 25 33

الأقصر 25 34

أسوان 26 36

أبوسمبل 27 38

الوادى الجديد 22 34

شلاتين 25 34

ابو رماد 24 33

راس حدربة 25 32

حلايب 26 30



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